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Aktüel

İzmir'de darbedilen kişi hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:17:31 -
İzmir'de darbedilen kişi hastanede öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde darp sonucu yaralanan 28 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, geçen cumartesi günü Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda O.B. (27) ile Eren Çulha (28) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, Çulha'yı darbetti. Şüpheli ve arkadaşları tarafından Anafartalar Mahallesi'ndeki evinin önüne bırakılan Çulha, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çulha, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan O.B, tutuklandı.

Öte yandan darp anı iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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