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Yerel İzmir'de çocukları ve karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi
Yerel

İzmir'de çocukları ve karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişiyi yaraladıktan sonra evine giden ve teslim olmamak için 2 çocuğu ile karısını bıçakla rehin alan madde bağımlısı kişi, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 07:30:00 -
İzmir'de çocukları ve karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

Emir Sultan Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını belirledi.

V.Ş. olduğu belirlenen kişi, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, olayı, O.K. ile O.A'nın gerçekleştirdiğini, V.Ş'nin kafasına silahla vurup olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

Ekipler, O.A'yı Levent Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldıktan sonra aynı mahallede oturan O.K'nin evine gitti.

Madde bağımlısı olan O.K, polis ekiplerine direnip teslim olmamak için 4 yaşındaki kızı, 13 yaşındaki oğlu ve eşini bıçakla rehin aldı.

Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen O.K'nin eşi ve çocuklarını bırakmaması üzerine olay yerine özel harekat çağrıldı.

Mahallede çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Tüm ikna çabalarına rağmen O.K'nin eşi ve çocuklarını bırakmaması üzerine, polis ekipleri karakola götürdükleri diğer şüpheli O.A'yı da adrese getirdi.

O.A'nın kapıda ikna konuşmaları yaptığı sırada bir anlık dalgınlıktan yararlanan özel harekat polisleri, eve girip şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Anne ve çocuklar, hiçbir zarar görmeden kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

O.K'nin 4 çocuğunun bulunduğu, 2'sinin devlet korumasında olduğu, eşinin de 3 aydır kadın sığınma evinde kaldığı ve eve birkaç gün önce döndüğü öğrenildi.

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