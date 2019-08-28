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İzmir’de çocuklar sahaya indi

Semih Şentürk, Semih Kaya, Çağdaş Atan, Gökhan Değirmenci, Musa Çağıran ve Onur Recep Kıvrak gibi yıldızların yetiştiği Çamdibi’nin toprak sahasındaki İzmir Çocuk Futbolu Festivali başladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:53
İzmir’de çocuklar sahaya indi

Semih Şentürk, Semih Kaya, Çağdaş Atan, Gökhan Değirmenci, Musa Çağıran ve Onur Recep Kıvrak gibi yıldızların yetiştiği Çamdibi’nin toprak sahasındaki İzmir Çocuk Futbolu Festivali başladı.


Çamdibispor’un 12.’sini düzenlediği ve Altınordu’nun destek olduğu İzmir Çocuk Futbolu Festivali coşkuyla başladı. Çamdibi Altınay Toprak Sahası’nda gerçekleşen organizasyonda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte başlamavuruşunu gerçekleştirdi. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ile Çamdibispor Başkanı Eray Büyük de katıldı. Minik kramponların toprak sahadaki mücadelesi göz doldururken, tribünden veliler de keyifli anları takip etti. Semih Şentürk, Semih Kaya, Çağdaş Atan, Musa Çağıran, Gökhan Değirmenci, Onur Recep Kıvrak gibi yıldızların yetiştiği Çamdibi Altınay Sahası’nda 13 gün sürecek olan dev organizasyonda, U11 ile U12 yaş kategorisinde 44 takım mücadele edecek. Yaklaşık 800 sporcunun katıldığı bu anlamlı organizasyonda 116 maç yapılacak.



Final 8 Eylül’de


Altınordu’nun yanı sıra Çamdibi Debrespor, Deniz FK, Çamdibi Gençlerbirliği, Çamdibi Yavuzspor, Pınargücü, Çamdibigücü, Şirinyer İ.Y, Yolspor, Güzeltepespor, Bronzordu, Çiğli Belediyespor, Bornova Belediyespor, Barselona, Altay U11, Çamdibispor, Bornova Altınyıldız, Bornova Evka 3, Gümüşordu, Bornova FK, Çamdibispor, Bornova 1881, Barselona, Altınok, Pınargücü, Kandere, Bornova FK, Doğanlarspor, Çamdibi İ.Y, Bornova Belediyespor, Bronzordu, Sarıhanlı Bld, Ç.Yavuzspor, DSİ, Gökova Spor, Gümüşordu, Özgür Yazıcı FK, Kemalpaşa, Fikri Altay, 1925 Gençlik Spor, Çamdibi Gençlerbirliği takımlarının yer aldığı Çocuk Futbolu Festivali’nin finali 8 Eylül’de yapılacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:53
  1. doğa

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