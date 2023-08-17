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Yerel İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Yerel

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-08-17 06:42:00 -
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda eşi M.K'nin (50) işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. (69) ile burada bulunan Süleyman Sağanak (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, yanında bulunan tabancayla Sağanak'a ateş etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücuduna üç kurşun isabet eden Sağanak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağanak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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