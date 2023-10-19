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Yerel İzmir'de çıkan kavgada av bıçağıyla yaralanan kişi öldü
Yerel

İzmir'de çıkan kavgada av bıçağıyla yaralanan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-10-19 06:48:00 -
İzmir'de çıkan kavgada av bıçağıyla yaralanan kişi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde taraflar arasında çıkan kavgada av bıçağıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, 17 Ekim'de Suriye uyruklu Nihad Memik (20) ve E.Ç. (38), ilçede ayakkabı tamiri ve imalatı yapan yabancı uyruklu baba W.S. (47) ve oğlu M.S'den (20), sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi.

Teklifi reddedilen Memik ve E.Ç, baba ve oğulun ev anahtarı ile ayakkabı kalıp malzemelerine el koydu.

Daha sonra akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi 4072 Sokak'a, 35 MB 4240 plakalı otomobille gelen Nihad Memik ve E.Ç. ile el konulan eşyalarını almak isteyen W.S. arasında kavga çıktı.

Babasının kavga ettiğini gören M.S, dükkandan aldığı av bıçağıyla Memik ve E.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Nihad Memik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan baba ve oğlunu kısa sürede yakaladı.

Öte yandan olay anı vatandaş kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasında çıkan kavga ve M.S'nin av bıçağıyla E.Ç'yi sırtından yaraladığı yer alıyor.

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