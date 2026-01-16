İzmir'de CHP'nin skandalları bitmiyor! Koruma delegeyi dövdü

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın koruması, ilçede esnaflık yapan CHP delegesini hastanelik ettiği için tutuklanırken, "azmettirici" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya adli kontrolle serbest kaldı. İzmir Buca'da yerel yönetim eliyle başlatılan sözde hizmet, zorbalık skandalına dönüştü.

NASIL ŞİKAYET EDERSİN!

BELEDİYENİN sabahları dağıttığı çorba nedeniyle işleri durma noktasına gelen Şirinyer esnafı, hak aramak için sosyal medyadan ses yükseltti. Sosyal medyadaki şikayeti üzerine "konuşmak için" belediyeye davet edilen mağdur esnaf İsmail Gılgıl, iddiaya göre Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın koruması Serdar Gökhan tarafından "Sen bizi nasıl şikayet edersin!" denilerek darp edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada oklar, darp olayının "azmettirici" ismi olduğu iddia edilen CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'ya çevrildi.

Emniyet güçlerince gözaltına alınan Başkan Kaya ve darpçı koruma, adliyeye sevk edildi. Esnafı darp eden koruma Serdar Gökhan tutuklanırken, İlçe Başkanı Çağdaş Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen esnaf İsmail Gılgıl'ın, CHP İnkılap Mahallesi delegesi olduğu öğrenildi.