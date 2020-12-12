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Aktüel İzmir'de cezaevinden izinli olarak çıkan kişi öldürüldü
Aktüel

İzmir'de cezaevinden izinli olarak çıkan kişi öldürüldü

Maktulün, 12 yıl önce öldürdüğü tarla komşusunun oğlunun yakalanması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:35:51 -
İzmir'de cezaevinden izinli olarak çıkan kişi öldürüldü

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden çıkan kişi, pompalı tüfekle öldürüldü.

Ovacık Mahallesi'nde oğlunun eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan anne N.O, oğlunu Zerdalidibi mevkisinde, pompalı tüfekle öldürülmüş olarak buldu.

Yapılan incelemenin ardından N.O'nun (35) cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayete ilişkin N.O'nun 12 yıl önce, yol kavgası nedeniyle öldürdüğü tarla komşusunun oğlu M.C'nin şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.

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