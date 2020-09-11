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Aktüel İzmir'de Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek
Aktüel

İzmir'de Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:47:10 -
İzmir'de Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 14-20 Eylül'de Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında ilçedeki restoranlarda yöresel ürünlerin de yer aldığı tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festivalde, şeflerin sunum programlarının yanı sıra akşam sinema gösterimleri yapılacak.

Etkinlikte, Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi isimler de sahne alacak.

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