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Gündem İzmir'de çarşaflı Müslüman kadına alçak saldırı! Bunların özgürlüğü Boğaziçi'ne kadar
Gündem

İzmir'de çarşaflı Müslüman kadına alçak saldırı! Bunların özgürlüğü Boğaziçi'ne kadar

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde E.Ç.'nin (55), K.Ö.'ye (47) çarşaf giydiği gerekçesiyle saldırdığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Saldırgana sözde 'özgürlükçü' geçinen Laikçi, Kemalist kesimden tepki gelmemesi "Bunların özgürlüğü Boğaziçi'ne kadar" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 23:46:00 -

Geçen 5 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; belediye otobüsünde yolculuk eden E.Ç., koltukta yanına yaklaştığı K.Ö.'ye çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdi. E.Ç., "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin" diyerek, K.Ö.'ye fiziki müdahalede bulundu. E.Ç.'ye, otobüste bulunan diğer yolcular müdahale etti. E.Ç, yolcular tarafından kadının yanından uzaklaştırılarak, boş koltuğa oturtuldu.

Saldırgan tutuklandı

K.Ö.'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde E.Ç.'nin, yolculuk sırasında yerinden kalkıp K.Ö.'nün yanına yaklaştığı ve çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdiği görüldü. Araya giren yolcuların E.Ç.'yi kadının yanından uzaklaştırması da yer aldı.

Bunların özgürlüğü Boğaziçi'ne kadar

Boğaziçi'de süren sözde 'özgürlük' protestosu yaptığını iddia eden eylemcileri savunan Laikçi ve Kemalist solcu çevrelerden Müslüman kadına yapılan saldırı hakkında herhangi bir tepki gelmemesi dikkat çekti. 

"Üç maymunu oynayan Laikçi-Kemalist-Solcuların özgürlüğü Boğaziçi'nden öteye gidemedi" yorumlarına neden oldu.

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