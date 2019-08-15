İzmir'de büyük operasyon: 13 kişi gözaltında İzmir'de PKK'ya yönelik birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlara 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini belirlendi. Adreslerinde örgütsel dokümanlarında ele geçirildiği şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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