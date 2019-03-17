0553 313 94 23

İzmir'de büyük gün! Erdoğan ve Bahçeli'nin ilk ortak mitingi bugün

Yenikapı ruhu, bugün İzmir'de yine teröre ve destekçilerine meydan okuyacak. Türkiye'nin beka sorunun için bir araya gelen AK Parti ve MHP liderleri, bugün İzmir'de ilk ortak mitinglerini gerçekleştirecek. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek olan miting için, iki partinin milletvekillerinden oluşan bir heyet alana gelerek incelemelerde bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 11:25
İzmir'de büyük gün! Erdoğan ve Bahçeli'nin ilk ortak mitingi bugün

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi bugün İzmir'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap edecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi yapılacak.

İki partinin heyeti alanda inceleme yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Gündoğdu Meydanı'ndaki Cumhur İttifakı ortak mitinginin yapılacağı alanda devam eden hazırlıkları inceledi.

"İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı'nın ortak İzmir mitingi için uzun süredir hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, İzmir'in tarihi buluşmalardan birine ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Şengül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan İzmir’den tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. İzmir’deki bu heyecan, mitingle birlikte tüm Türkiye’ye yayılacak. Uzun süredir devam ettiğimiz çalışmalar neredeyse tamamlandı. İzmirli hemşehrilerimizi, pazar günü 13.30'da Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Gündoğdu Meydanı’na daha önce İstanbul Yenikapı’daki miting için hazırlanan sahnenin aynısının kurulacağı, alana gelenlere sadece 100 bin Türk bayrağı verileceği, parti flamalarının yer almayacağı aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:25
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. gündoğdu meydanı
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Devlet Bahçeli
  9. ortak miting
  10. AK Parti MHP mitingi

YORUM YAZ

  • bay kemalbay kemal26 dk önce
    izmir halkının sizlere ihtayacı yok hic gitmenize gerek yok
  • InceInce32 dk önce
    Muharrem incenin topladığı kalabalığı kimse toplayamaz.
  • Hakan Hakan 40 dk önce
    Güzel ama gelenler İzmirli olmaz oraya
  • ŞinasiŞinasi50 dk önce
    Boşuna zahmet etmeyin, İzmirden sizlere oy çıkmaz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
  2. Bakan Selçuk açıkladı: Yeni yönetim..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart..
  4. Aracın içerisinde sevgilisini vurup..
  5. Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden..
  6. Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de..
  8. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
  9. Demirle tutturulan jeneratörü kağıt..
  10. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu:..
  11. İstanbul'da facia: 2 defineci göçük..
  12. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
  13. HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale..
  15. Batman’da Uluslararası Yarı Maraton..
  16. Kaymakam Öztürk’ten ’18 Mart’ mesajı
  17. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik..
  18. "Yeni Zelanda'da, Çanakkale'deki..
  19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
  20. "Kars'ı hiçbir zaman İstanbul'dan..
  21. (Özel) Koç boynuzunun rengarenk tarağa..
  22. Kocaeli’de sahil yolları aydınlandı
  23. İzmit’te ayda 150 ton cam toplanıyor
  24. Gevaş’ta 3 kilo 179 gram uyuşturucu..
  25. 4 ahıra çığ düştü, onlarca hayvan..
  26. İzmit’e bir park daha açıldı
  27. Balyonoz Koyu hizmete açıldı
  28. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
  29. Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Kadıköy'de..
  30. RedBull BC One’da dünya finali..
Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

Günün Karikatürü

17 Mart 2019
O terörist için mahkemeden ilk karar!
O terörist için mahkemeden ilk karar!
TOKİ projelerinin detayları belli oldu
TOKİ projelerinin detayları belli oldu