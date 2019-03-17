İzmir'de büyük gün! Erdoğan ve Bahçeli'nin ilk ortak mitingi bugün

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi bugün İzmir'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap edecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi yapılacak.

İki partinin heyeti alanda inceleme yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Gündoğdu Meydanı'ndaki Cumhur İttifakı ortak mitinginin yapılacağı alanda devam eden hazırlıkları inceledi.

"İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı'nın ortak İzmir mitingi için uzun süredir hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, İzmir'in tarihi buluşmalardan birine ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Şengül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan İzmir’den tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. İzmir’deki bu heyecan, mitingle birlikte tüm Türkiye’ye yayılacak. Uzun süredir devam ettiğimiz çalışmalar neredeyse tamamlandı. İzmirli hemşehrilerimizi, pazar günü 13.30'da Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Gündoğdu Meydanı’na daha önce İstanbul Yenikapı’daki miting için hazırlanan sahnenin aynısının kurulacağı, alana gelenlere sadece 100 bin Türk bayrağı verileceği, parti flamalarının yer almayacağı aktarıldı.