İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu: Bugün kuvvetli yağış var mı?
İzmir hava durumu Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarısı sonrası İzmiriler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir’e kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Haziran 2022 tarihli hava durumu raporunda, 46 il için sarı ve turuncu alarm verdi. Şiddetli yağışların görüleceği iller arasında da İzmir bulunmakta. Peki İzmir hava durumu nasıl? Hava durumu İzmir: Yağış var mı? İzmir’de bugün yağmur var mı? İzmir’de yağmur ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji hava durumu haberi.
Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 46 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerind yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor?
Rüzgarın ise Ege Bölgesi’nin güneyi (Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Edirne, İzmir, Manisa, Karabük, Balıkesir, Bolu, Bursa, Kütahya, Muğla.
İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?
İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı açıklandı.
İzmir bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara'da ise öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.