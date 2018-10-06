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İzmir'de botları kayalıklara çarpan 46 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı

İzmir'de Karaburun açıklarında kayalıklara çarpan lastik botta bulunan 46 kaçak göçmen, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:28
İzmir'de botları kayalıklara çarpan 46 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan ve burada mahsur kalan lastik bottaki 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karaburun kıyılarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46 kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, dün saat 02.00 sıralarında, Büyükada Mevkii'nde kayalıklara çarptı. Sahil Güvenlik ekipleri, kaçakların yakındaki  Hayırsız Ada kayalıklarına çıktıklarını ve burada mahsur kaldığını öğrendi. Bölgeye, kaçak göçmenlerin kurtarılması için 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik botları adaya yanaşamadı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi. Kaçak göçmenlere, ilk olarak insani yardım malzemeleri ulaştırıldı. Çalışmalara, ayrıca bir balıkçı teknesi de destek verdi. İlk etapta, sağlık durumu kritik olan 2 bebek kurtarıldı. Foça'ya getirilen bebekler ve babası, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra adadaki 43 kaçak göçmen, kurtarıldı. Kaçak göçmenlerden 7'si daha sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2'si bebek 10 kaçağın tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçakların kimlik ve uyruklarının tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Seferihisar ilçesinde de Sığacık açıklarında, lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 52'si Afganistan, 4'ü İran uyruklu olmak üzere 56 kaçak göçmen yakalandı.   

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:28
  1. İzmir
  2. Kaçak göçmen

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