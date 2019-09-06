İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru aynı silahla intihar etti.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve boşanmaaşamasında oldukları öğrenilen Erdoğan ve Özlem S.çifti, sabah saatlerinde oturdukları apartmanın önünde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru yanındaki tabancayla eşine ateşedipöldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlıkekipleri çiftin hayatınıkaybettiğini belirledi. Çiftin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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