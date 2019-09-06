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İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru aynı silahla intihar etti.

06 Eylül 2019 Cuma 11:29
İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve boşanmaaşamasında oldukları öğrenilen Erdoğan ve Özlem S.çifti, sabah saatlerinde oturdukları apartmanın önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru yanındaki tabancayla eşine ateşedipöldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlıkekipleri çiftin hayatınıkaybettiğini belirledi.

Çiftin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:29
  1. İzmir'in Çiğli ilçesi
  2. Atatürk Mahallesi
  3. İzmir Adli Tıp Kurumu morgu
  4. Boşanma
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