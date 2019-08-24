İzmir'de bir yangın daha! İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma alanında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyümeden havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Gaziemir'de bulunan Sarnıç Mezarlığı yakınındaki ormanlıkta saat 15.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alındı İhbar üzerine ekipler, bölgeye 3 helikopter ve 6 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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