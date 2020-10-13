  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de bir otomobilden 150 bin lira çalınmasına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı
Aktüel

İzmir'de bir otomobilden 150 bin lira çalınmasına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:32:01 -
İzmir'de bir otomobilden 150 bin lira çalınmasına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir ay önce bir otomobilin camının kırılıp içinde 150 bin lira bulunan çantanın çalınması ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 14 Eylül'de borçlarını ödemek için bankadan çektiği parayı çantasına koyan sanayi sitesi esnaflarından Coşkun K, otomobiliyle Kemalpaşa Mahallesi 7410 Sokak'a geldi. Paranın bir miktarını yanına alan Coşkun K, borcunu ödemek için bir dükkana girdi.

Ciple otomobilin yanına yaklaşan şüpheliler, aracın camını kırıp içinde 150 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

Coşkun K, durumu fark edince polisi aradı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Coşkun K'yi parayı bankadan çektiği andan itibaren izlemiş olabileceği ileri sürüldü.

Olaya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir cipin Coşkun K'nin aracının yanına yaklaşması ve şüphelilerin aracın camını kırıp çantayı alması görülüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı

Azerbaycan medyası, Rusya'dan Ermenistan'a kargo adı altında silah tedariki yapıldığını belirtti. Ermenistan'a verildiği ifade edilen silahl..
ABD'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den skandal Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Akdeniz'e yeniden hareket etmesi ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı
Yerel

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı

Adana'da bir kişinin, sokakta yakaladığı kedileri harabe bir binaya getirerek işkence yapıp öldürdüğü iddia edildi. Görüntülerin yayılması s..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay