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Gündem İzmir'de bıçaklı kavga
Gündem

İzmir'de bıçaklı kavga

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 05:17:00 -
İzmir'de bıçaklı kavga

Olay, saat 01.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesinde Sevgi Mahallesi İsmail Tonguç parkında oldu. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Çıkan kavga sırasında Atakan D., Umut G. ve Efe U. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Kavgaya şahit olan vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri bacağından bıçaklanan Atakan D. ile göğsünden yaralanan Efe U.'yu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Umut G'yi ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti.

Polis olayla ilgili 2 kişiyyi gözaltına alırken, Yaralanan Efe U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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