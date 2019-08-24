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İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı- Cihazın üzerinde parmak izleri tespit edilen zanlıların telsiz satış işi yaptıkları belirtildi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45
İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, makam odasında elektrik prizi içerisinde dinleme cihazı bulunması üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, dinleme cihazı üzerinde, telsiz satış işi yapan T.V. ile G.D'nin parmak izleri tespit edildi.

Zanlılar, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45
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