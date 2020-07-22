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Aktüel

İzmir'de başını kaldırıma çarpan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-22 09:40:25 -
İzmir'de başını kaldırıma çarpan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de, dengesini kaybedip düştükten sonra başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde bir kişinin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, başını kaldırıma çarpan ve üzerinden kimlik çıkmayan 60- 65 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi.

Cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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