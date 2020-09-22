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Aktüel İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Aktüel

İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 07:47:23 -
İzmir'de balkondan düşen çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Yemişlik Mahallesi’nde Berkin Katreş (5), 2’inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük çocuğu Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Katreş, yapılan tüm müdahalelere rağmen, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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