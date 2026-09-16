İzmir'de balık bolluğu fiyatları düşürdü; palamut halde 60, tezgahta 100-150 TL

İzmir'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda ağlar sardalya, hamsi ve palamutla doldu; bolluk fiyatlara yansıdı. Hamsi ve sardalyanın kilogramı halde ortalama 100, tezgahta 150 TL'den satılırken palamut halde 60, tezgahta ise 100 ila 150 TL arasında alıcı buluyor.

Ege Denizi'nde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların ağları sardalya başta olmak üzere hamsi ve palamutla doldu.

Çakan: "1 yıllık rakamın neredeyse 3'te 1'ini geçti"

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, yeni sezonun bereketli geçtiğini belirtti. Çakan, "Sezon açılalı 10 günü aştı. Bu ortalama devam ederse, geçen yıl sadece İzmir Balık Hali'nde ortalamamız 55 bin ton civarındaydı. Sezon açıldığından beri geçen sürede nereden baksan 20 bin tonları geçti. 1 yıllık rakamın neredeyse 3'te 1'ini geçti" dedi.

Balığın halde de esnaf tezgahında da ucuz olduğunu dile getiren Çakan, Ege'de sardalya, hamsi ve kolyozun bol miktarda bulunduğunu, Karadeniz'de de palamutçuluğun sürdüğünü söyledi. Sardalyanın en değerli organik balıkların başında geldiğini belirten dernek başkanı, "Şu anda organik ürünümüz balık" sözleriyle vatandaşlara bol bol tüketmelerini tavsiye etti. Çakan, halka bu sene hamsi ve palamut gibi balıkları bol miktarda ve ucuz yedirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Ercan'a göre palamudun tanesi halde 60-70 liraya düştü

Evli ve 2 çocuk babası balıkçı esnafı Kadir Ercan (46), "Sezonumuz süper geçiyor. Şahane bir sezon yaşıyoruz" dedi. Ercan, palamudun tanesini halde 100 liraya alırken fiyatın bugün 70, 60 liralara düştüğünü; dışarıda ise 100, 120, 150 lira civarında satıldığını anlattı.

Ağırlıkları 400-600 gram arasında değişen palamutların canlı, Karadeniz palamutlarının yağlı olduğunu aktaran Ercan, balığın ailece ızgarada, mangalda ya da fırında fileto ve dilim dilim yapılarak yenebileceğini söyledi. Balıkların kulaklarının kıpkırmızı olduğunu, kalitenin tartışılmaz olduğunu belirten esnaf, "Bu balığı parası olan değil, nasibi olan yer" dedi.

Balıkçı Erdinç Kayan (57) ise "Vatandaşın bedava yediği tek şey balık. Oldukça ucuz" diye konuştu.