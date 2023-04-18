  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin Ukrayna'da

Akşener'den 'Demirtaş'la kahvaltı'ya pes dedirten savunma! Tepki yağdı: Ne çizgin var, ne de Milliyetçiliğin

Türkiye’yi yakmak istiyorlardı! Şimdi ülkeleri yanıyor

Fransızların Bayraktar TB2 SİHA şaşkınlığı! O NATO ülkesi de TB2 alacak gibi duruyor

ABD'nin Türkiye kararı dünyada manşet: Biden yönetiminden yeşil ışık... Yunan basınından çarpıcı F-16 yorumu

Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı! Millete parmak sallamayın ikna edin

Krizsiz günleri yok! CHP'de bu kez listeler üzerinden soğuk savaş yaşanıyor

Dünyaca ünlü banka yeni rotayı işaret etti! Altın için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun!

Fatih Erbakan bombayı patlattı! İşte Yenide Refah Partisi'nin oy oranı

18 Nisan 2021: Akademisyen Ali Özek'in vefatı
Yerel İzmir'de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü!
Yerel

İzmir'de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 13:12:00 -
İzmir'de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe gitmek için kalkmayan oğlu ile tartışan baba pompalı tüfek ile ateş açtı. Öz babası tarafından vurulan Hüseyin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için oğluyla tartışan baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin K., (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.

Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin K.'ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin K.'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23