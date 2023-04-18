İzmir'de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için oğluyla tartışan baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin K., (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.

Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin K.'ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin K.'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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