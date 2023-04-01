İzmir’de attığı temel atıl duruyor

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53 gün sonra hizmete alınması planlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine yönelik sembolik bir fotoğraf üzerinden kirli bir algı operasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin, İzmir’de geçtiğimiz yıl temelini attığı konutlara bir çivi bile çakmadığı ortaya çıktı. 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun, kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlenen temel atma töreninin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen inşaatın hâlâ temel düzeyinde olduğu öğrenildi. İzmir Gaziemir Aktepe semtinde 151 milyon liralık bedelle ve 39 bin metrekare alanda yapılacak 275 konut ile 9 adet iş yeri projesinde hiçbir ilerleme kaydedilmediği öğrenildi. 15 yılda İzmir’de sadece 960 konut yapabilen, kentsel dönüşümü yılan hikâyesine çeviren, kendi hizmet binasını dahi yapamayan CHP zihniyetinin, iktidara gelmesi durumunda, deprem bölgesinde yapılması planlanan 650 bin konutu kaç yüzyılda tamamlayacağı merak konusu oldu.