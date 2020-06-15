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Aktüel

İzmir'de alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:28:12 -
İzmir'de alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'de bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

İzmir-Çeşme otoyolunda, İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği otomobilden biri çocuk, diğeri kadın iki kişi çıkmayı başardı. Otomobilden sıçrayan alevler, yol kenarındaki otların tutuşmasına da neden oldu.

Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Bölge Amirliği ekipleri karadan, Tarım ve Orman Bakanlığı helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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