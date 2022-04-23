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Gündem İzmir'de alçak saldırı! Bulun bu şerefsizi
Gündem

İzmir'de alçak saldırı! Bulun bu şerefsizi

Peygamber efendimizin sünnetine uygun giyinen yaşlı bir amca, yol ortasında şerefini kaybetmiş bir şahsın saldırısına uğradı. İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntü, sosyal medyada infiale yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 13:06:00 -

 yeniakit.com.tr 

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) sünnetine uygun giyinen ve camiye mukabeleye gittiği belirtilen yaşlı bir amca, yol ortasında şereften ve ahlaktan yoksun bir şahsın saldırısına uğradı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştı.

İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntü, sosyal medya platformu Twitter'da infiale yol açtı. Yaşlı bir insana kıyafetinden dolayı saldıran şahsa çok sert tepki gösteren vatandaşlar, emniyet güçlerine 'Bulun bu şerefsizi' şeklinde çağrılarda bulundu.

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