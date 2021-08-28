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İzmir'de afetzedeler için başlatılan kampanyaya verilen destek açıklandı!

İzmirli hayırseverler "Ben de Varım" kampanyasına 21 milyon 816 bin lira destek sundu

Yeniakit Publisher
2021-08-28 01:20:00 - 2021-08-28 01:25:32
İzmir'de afetzedeler için başlatılan kampanyaya verilen destek açıklandı!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ben de Varım" kampanyasına hayırseverlerin 21 milyon 816 bin lira nakdi yardımda bulunduğunu bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla başlatılan kampanyaya katkı sunan İzmirlilere teşekkür etti.

Paylaşımda afetzedeler için bağışlanan giysi, eşya, yiyecek ve içecek, temizlik ve hijyen malzemeleri ile büyükbaş, küçükbaş, fidan ve yem gibi ayni yardımların listesine de yer veren Vali Köşger, "Valiliğimiz koordinasyonunda hayırsever vatandaşlarımızdan toplamda 21 milyon 816 bin lira nakdi yardım toplanmıştır." ifadelerini kullandı.

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