İzmir'de acemi kasaplar hastanelik oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de kurban keserken yaralananlar acil servislere başvurdu. Kurban kesim işlemi sırasında yaralanan acemi kasaplar, kentteki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Menderes ilçesinde testereyle elinden yaralanan 24 yaşındaki Ramazan Ovacık, 112 Acil Servis ekibince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu edilen Ovacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, testereyle et parçalarken kestiği eline dikiş atıldığını söyledi. Bu arada, kurbanlarını kestirmek isteyenler kesim yerlerinde yoğunluğa neden oldu. Kurbanlık almak isteyenler de sabah erken saatlerden itibaren kurban satış yerlerine gitti. Birçok hayvan sahibi kurbanlık fiyatlarında indirim yaptı.

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