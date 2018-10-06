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İzmir'de 9 ilçede kaçak tütün operasyonu!

İzmir'de polis tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün ele geçirildiği bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:14
İzmir'de 9 ilçede kaçak tütün operasyonu!

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ülke genelinde, terör örgütlerinin gelir kaynağı olan tütün ve tütün ürünlerini satanlara yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirilen Duman-6 operasyonu kapsamında, İzmir'de de 9 ilçede toplam 34 işyerinde arama yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 66 polisin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 bin 100 paket kaçak sigara, tütün dolu 49 bin 180 makaron ve yaklaşık 61 kilo kıyılmış tütün, yaklaşık 9,5 kilo kaçak çay ve 67 paket nargile tütünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 13  şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:14
  1. İzmir
  2. kaçak tütün operasyonu

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