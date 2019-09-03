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İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

03 Eylül 2019 Salı 13:46
İzmir'de 86 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 86 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesinde durdurdukları minibüste Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen tespit etti.

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü de sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Seferihisar ilçesinde de jandarma ekipleri,Doğanbey Atatürk Mahallesi Sıcaksu mevkisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama yapan ekipler, Afganistanuyruklu40 düzensizgöçmeni yakaladı.

Göçmenleri ormanlık alana bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.T, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İki ilçede gözetim altına alınan toplam 86 düzensiz göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:46
  1. İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri
  2. düzensiz göçmenler
  3. Afganistan uyruklu
  4. Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  5. Bademli Mahallesi
  6. Doğanbey Atatürk Mahallesi Sıcaksu
  7. İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  8. Seferihisar ilçesi
  9. ormanlık alan
  10. İzmir

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