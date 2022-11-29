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Yerel İzmir’de 42 göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı
Yerel

İzmir’de 42 göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 22:02:00 -
İzmir’de 42 göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım saat 04.10 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

37 göçmen kurtarıldı

Ekipler aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında 04.40 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 37 göçmen kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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