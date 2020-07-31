  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-07-31 00:46:23 -
İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde E.T. (36), kızı N.T'ye tabancayla ateş açtı.

E.T, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.T'nin yüzbaşı olduğu öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı