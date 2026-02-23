  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor! Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı Türk Ordusu dünyayı kendine hayran bıraktı: NATO tatbikatında TB3 fırtınası! 'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!' Erzincan Valisi Aydoğdu söz verdi! Kardeşlerine hem anne hem baba oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dosta güven düşmana korku veren mesaj! “Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik demektir!” Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi! Görüşmeler Cenevre’de! ABD-İran hattında kritik gün Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu CHP’nin akıl hocası ortaya çıktı! Çin üniforması giyip zafer tiyatrosu oynayarak dünyayı kandırmaya kalktılar
Yerel İzmir’de 30 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

İzmir’de 30 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İzmir’de 30 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen 30 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

21 Şubat günü saat 00.18 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-352) ile yapılan kontrollerde Aliağa ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müştereken yapılan çalışma neticesinde, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"
ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"

Dünya

ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"

Muğla’da Milas kıyılarında 44 göçmen kurtarıldı!
Muğla’da Milas kıyılarında 44 göçmen kurtarıldı!

Yerel

Muğla’da Milas kıyılarında 44 göçmen kurtarıldı!

Tır dorsesinden göçmen çıktı
Tır dorsesinden göçmen çıktı

Yerel

Tır dorsesinden göçmen çıktı

Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!
Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!

Yerel

Akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Hayvan gübresi yüklü kamyonetin içinden 19 kaçak göçmen çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23