Giriş Tarihi:

Amasya denilince akla hemen elma gelir. Peki misket elmasının iyi olup olmadığı nasıl anlaşılır. İşte o gizli işaret...

#1
Foto - Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır?

Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın.Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli misket elma pazar ve manavlarda yok satıyor. Satıcılar ürün azlığı nedeniyle kilosu 150 TL’yi bulan elmalarını taklitlerinden ayırmak için ortasından kesip yıldızının görünmesiyle test ederek müşterilerine veriyor.

#2
Foto - Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır?

Geçen yıl nisan ayında ağaçlara şok yaşatan zirai don afeti misket elma üretimini de etkilemişti.

#3
Foto - Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır?

Normalde ortalama 25 bin tondan fazla elma üretilen şehirde meyve türlerinin tamamında görülen afet nedeniyle sadece 2 bin ton civarında elma hasadı yapılmıştı.

#4
Foto - Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır?

YILDIZINA BAKIN Şehrin sembolü misket elmasının bu nedenle pazar ve manavlarda yok satması dolayısıyla isteyen müşteriye test yaparak sattıklarını belirten elma yetiştiricisi Ömer Balkar, "Sattığımız elmanın damaklarda tat bırakan hakiki misket elması olduğunu kanıtlamak için ortasından kesip yıldızını gösteriyoruz" dedi.

#5
Foto - Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır?

Saraycık köyünden Mehmet Geyik bu yıl kiraz ve elma olmak üzere meyvelere hasret kaldıklarına değinirken meyve diyarı Ziyaret beldesinden Mustafa Tokmak da bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki beş yıldızlı misket elma için bu yıl mevsim şartları uygun gittiği için hasattan umutlu olduklarını söyledi.

