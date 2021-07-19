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Yerel İzmir'de 30 göçmen yakalandı! 3 tutuklama
Yerel

İzmir'de 30 göçmen yakalandı! 3 tutuklama

İzmir'de, Türkiye'ye izinsiz girmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri getiren kişiler tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:02:00 -
İzmir'de 30 göçmen yakalandı! 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir minibüs içerisinde düzensiz göçmenlerin ile getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan minibüs Buca Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurulurken, ekipler tarafından yapılan aramada araç içerisinde 19 Kongo, 2 Yemen, 6 Filistin ve 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile bot ve deniz motoru bulundu.

Yapılan operasyonda minibüs sürücüsü F.K. ile minibüse öncülük ettiği belirlenen bir otomobil içerisindeki M.G. ve M.Ü. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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