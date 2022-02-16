İzmir'de 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı.
İzmir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesindeki Karaabdullah Burnu'nun güneyinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer yandan, Çeşme açıklarındaki Kara Ada'nın güneyinde de lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.