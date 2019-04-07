İzmir'de 23 düzensiz göçmen ve aranan 11 kişi yakalandı İzmir'de Jandarma'nın yaptığı operasyonda 23 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, asayiş, terör, narkotik, hırsızlık, yasa dışı bahis, göçmen kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçunu işleyenlerin yakalanması için eş zamanlı huzur operasyonu yapıldı. Yapılan kontrollerde Dikili'de 23 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Yaklaşık 540 personelin katıldığı uygulamada 12 bin 465 kişi ve 2 bin 14 araç kontrol edildi, toplam 17 bin 854 lira idari para cezası kesildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.