İzmir'de 20 kilogram bonzai ele geçirildi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.D.'nin uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. M.D. gözaltına alınırken, taşıdığı bonzaiye el konuldu.İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 20 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.D.'nin Bayraklı'daki evine yaptıkları operasyonda, 20 kilo 150 bonzai ele geçirildi.
Şüpheli M. D. gözaltına alındı. (İLKHA)
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