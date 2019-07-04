İzmir'de 153 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde 121 düzensiz göçmen yakalandı. Foça ilçesi Arslanburnu önünde de 32 göçmen yakalandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 11:34
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Dikili Kabakum açıklarındaki iki ayrı operasyonda 3 lastik bot durduruldu. Botlardaki 121 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Foça ilçesi Arslanburnu önünde de mobil radar tarafından tespit edilen lastik botta 32 düzensiz göçmen, işlemleri için ekiplere teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresine götürüldü.
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