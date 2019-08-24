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İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 129 düzensiz göçmen yakalandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik botu durdurdu.

Botlarda 108 Suriye, 5 Somali, 4 Yemen, 3 Filistin, 3 Mısır, 3 Eritre ve 3 Irak uyruklu olmak üzere 44'ü çocuk 129 kişi gözetim altına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
  1. Dikili ilçesi
  2. Sahil Güvenlik botu
  3. Suriye
  4. Somali
  5. Yemen
  6. Filistin
  7. Mısır
  8. Eritre
  9. Irak
  10. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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