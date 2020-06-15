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Aktüel

İzmir’de 12. kattan düşen avukat hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir avukat, yaşadığı apartmanın 12.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:18:54 -
İzmir’de 12. kattan düşen avukat hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir avukat, yaşadığı apartmanın 12. katından düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Aydın’da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu 12. kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Avukat Tokuçoğlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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