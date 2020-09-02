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Aktüel İzmir'de 10 kişinin 1 milyon 500 bin lirasını dolandıran 5 zanlı Manisa'da yakalandı
Aktüel

İzmir'de 10 kişinin 1 milyon 500 bin lirasını dolandıran 5 zanlı Manisa'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:51:46 -
İzmir'de 10 kişinin 1 milyon 500 bin lirasını dolandıran 5 zanlı Manisa'da yakalandı

MANİSA (AA) - İzmir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 10 kişinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lirasını dolandırdığı belirlenen 5 zanlı Manisa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp aradıkları M.K'yi dolandırmaya çalışan 5 şüpheliyi, Şehzadeler ilçesinde günlük kiraladıkları apartman dairesinde yakaladı.

Zanlılarla birlikte 12 bin lira, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve bir tabanca ile mermileri ele geçirildi.

Şüphelilerin Şanlıurfa'dan İzmir'e gelip yerleştikleri, bir süre kaldıkları bu kentte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp aradıkları kişilerden terör örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmalarda adlarının geçtiğini söyleyerek para aldığı belirlendi.

İzmir'de bu yöntemle 10 kişiyi toplamda 1 milyon 500 bin liraya yakın dolandırdığı belirlenen 5 zanlı, işlemlerinin ardından İzmir polisine teslim edildi.

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