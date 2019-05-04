Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) taban puanları merak ediliyor. ÖSYM İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi taban puanları 2019 başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019 4 yıllık, İYTE puanları 2019, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü başarı sıralaması ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) taban puanları 2019 haberleri...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsi YÖK atlas tercih puanları için tıklayınız

İYTE bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomühendislik(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Fizik(İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Gıda Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya(İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Kimya(İngilizce) (KKTC Uyruklu)

(Fen Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Matematik(İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Matematik(İngilizce) (KKTC Uyruklu)

(Fen Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce)

(Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama(İngilizce)

(Mimarlık Fakültesi)

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019

Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları

Ankara üniversitesi taban puanları 2019

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

İstanbul Esenyurt Üniversitesi taban puanları 2019

Medipol Üniversitesi taban puanları 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019