0553 313 94 23

İzmir ve Manisa'ya rekor yağış

İzmir ve Manisa'da ocakta yağış rekoru kırıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 06:52
İzmir ve Manisa'ya rekor yağış

AA muhabirinin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu ay İzmir'de metrekareye 412 kilogram yağış düştü.

Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana görülen en yüksek miktar oldu. Böylece İzmir, metrekareye 397,1 kilogram yağışın düştüğü 1945'ten sonra en fazla yağışı gördü.

Kentte, 12 Ocak ise metrekareye düşen 57,7 kilogramla en yağışlı gün oldu.

Manisa da ocak ayında rekor yağış aldı. Kentte metrekareye 402 kilogram yağış düştü. Bu miktarla, kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en yağışlı ocak ayı yaşandı.

Ocak ayında Aydın'da metrekareye 217, Balıkesir'de 159,5, Çanakkale'de 105 kilogram yağış düştü.

Gelecek hafta da yağış var

Öte yandan, İzmir'de bugün de etkili olan yağış nedeniyle Torbalı ve Menderes ilçelerinde bazı tarım alanları zarar gördü.

Kentte bir süre yağış beklenmediği, salı, çarşamba ve perşembe günleri yağışların tekrar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 07:15
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. ocak
  7. rekor
  8. yağmur
  9. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Omar: Zeldin'i çıldırırken izlemek keyifli olacak
    1. Omar: Zeldin'i çıldırırken izlemek..
    2. Kuyumcu dükkanına duvarı delerek giren..
    3. AK Parti talimatı verdi! Stratejiler..
    4. Guaido'dan ailesinin polislerce..
    5. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kara kış..
    6. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma denizaltı..
    7. Venezuela'da tansiyon yüksek! Ayrı..
    8. Avustralya'da sel
    9. MSB heyeti Rusya'daki temaslarını..
    10. İzmir ve Manisa'ya rekor yağış
    11. Beyoğlu’nda korkutan yangın... 11 kişi..
    12. Suriye'de büyük çatışma: 170'den fazla..
    13. FETÖ'cü İpek'e soğuk duş... Tam 60..
    14. İnanılmaz olay! Evde yemek yerken..
    15. Korkunç kaza... Çok sayıda ölü ve..
    16. Trump Twitter'dan esti gürledi! Onları..
    17. Jandarma etten duvar ördü... Gergin..
    18. Sosyal medya bu olayı konuşmuştu.....
    19. Sosyal medyada büyük operasyon!..
    20. ABD'den Gana'ya vize kısıtlaması
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
    Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi