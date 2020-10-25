  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir Valisi Köşger'den Kovid-19 uyarısı:
Aktüel

İzmir Valisi Köşger'den Kovid-19 uyarısı:

"İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:16:55 -
İzmir Valisi Köşger'den Kovid-19 uyarısı:

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarıda bulundu.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Korona'dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı
Gündem

Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı- nasıl bitti?' akımına katıldı ve ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı payla..
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
Peygamberimiz'e hakaretin ardından Müslümanlar Fransa için harekete geçti!
Dünya

Peygamberimiz'e hakaretin ardından Müslümanlar Fransa için harekete geçti!

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi binalara yansıtılmasının ardından Kuveyt ve Katar Fransız ürünlerini boykot..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay