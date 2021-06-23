İzmir Valiliği'nden Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangın ile ilgili açıklama

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sığınmacıların bulunduğu 5. katta çıkan yangın, görevlilerin ihbarı ile itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri alevleri bir saat sonra kontrol altına alabildi. Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu Ahmed Maslem'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

“Olayın intihar olabileceği değerlendirilmektedir”

İzmir Valiliği tarafından yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, “İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde saat 16.25 sıralarında ilk belirlemelere göre elektriklerin kısa devre yaptırılması sonucu çıkan yangında hakkında İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce 31.05.2021 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma ve resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından işlem yapılan Suriye uyruklu yabancının vefat ettiği, yabancının odadan çıkma imkanının olmasına rağmen odadan çıkmadığı ve yabancının madde bağımlısı olması nedeni ile olayın intihar olabileceği değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“İki güvenlik görevlisi dumandan etkilendi”

Açıklamanın devamında, “Yangına ilk müdahale güvenlik görevlileri tarafından yapılmış ve itfaiyeye haber verilmiştir. İtfaiye geldikten sonra yangın kontrol altına alınmış, katta bulunan diğer yabancılar güvenlik ve jandarma personelinin koordinesiyle güvenli bölgeye tahliye edilmiştir. Olaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Güvenlik görevlilerinin sağlık durumu iyi olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili savcılık tahkikatı sürdürülmektedir” denildi.