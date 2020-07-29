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Aktüel

İzmir Valiliği "elektrikli scooter kullananlara ceza kararı" haberlerini yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:52:36 -
İzmir Valiliği "elektrikli scooter kullananlara ceza kararı" haberlerini yalanladı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, elektrikli scooter kullananlara yönelik ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar almadıklarını belirterek bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Köşger, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, "İzmir'de elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yaptı.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı mecralarda yer alan 'İzmir Valiliği’nden elektrikli scooter kullananlara ceza kararı' alındığı yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. İlimizde bu konuda ülke genelindeki uygulamanın dışında bir karar ve uygulama yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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