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Eğitim İzmir üniversiteleri uzaktan eğitime hazır
Eğitim

İzmir üniversiteleri uzaktan eğitime hazır

Salgın nedeniyle birçok bölüm için uzaktan öğretim kararı alan İzmir’deki üniversiteler, gelecek ay başlaması planlanan ‘2020-2021 Akademik Yılı’ hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:46:00 -
İzmir üniversiteleri uzaktan eğitime hazır

175 bin öğrencinin eğitim aldığı İzmir'deki 10 üniversitenin kampüsü, uzaktan eğitim nedeniyle ‘sessiz’ geçecek. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak "Geleceğimiz olan gençlerin salgın döneminde eğitim öğretimlerini aksatmamak ve kaliteden de ödün vermemek için tam anlamıyla hazırız" derken İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise "Gençlerimizin istedikleri zaman derslerini dinleyebilecekleri, akademisyenlerine kolayca ulaşabilecekleri, nitelikli eğitim için her şey hazır" bilgisini verdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da "Dijital sınıflarımız hakkında tüm sorulara etkin iletişim ağımızla anında cevap veriyoruz" dedi.

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