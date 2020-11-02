İzmir son durum | İzmir 30 Ekim Cuma günü 6,6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem can kayıplarına yol açtı ve tüm Türkiye’nin yüreğini yaktı. Depremin 58. saatinde Emre Apartmanı enkazından 14 yaşındaki İdil sağ olarak kurtarıldı. Rıza Bey Apartmanı enkazından 64. saatte Ares isimli bir köpek sağ olarak çıkarıldı. 65. saatte ise Doğanlar Apartmanı’ndan 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkarıldı. Yıkılan 8 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve milyonlarca kişi enkazlardan gelecek iyi habere odaklandı. Peki, İzmir'de kaç ölü kaç yaralı var?

İzmir son durum | İzmir kaç kişi vefat etti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

İzmir’de vefat edenlerin isimleri | İzmir’de yaralıların isimleri

Deprem sebebiyle yakınlarından haber alamayanlar ne yapmaları gerektiğini, isimleri nereden nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları yakınlarının durumlarını ALO 184’ü arayarak öğrenebileceklerini açıkladı. Bu numaradan yakınınız sağlık durumunu, hangi hastanede olduğunu öğrenebilirsiniz.