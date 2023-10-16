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Yerel İzmir Şehir Hastanesi, bugün hasta kabulüne başlıyor!
Yerel

İzmir Şehir Hastanesi, bugün hasta kabulüne başlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 10:51:00 -
İzmir Şehir Hastanesi, bugün hasta kabulüne başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor. 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir Şehir Hastanesi, Genel Hastane ile birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun." (İLKHA)

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