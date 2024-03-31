İzmir seçim sonuçları: İşte ilk rakamlar!
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yasaklarının kalmasıyla birlikte, her gün CHP ızdırabını yaşadığı halde bir türlü cellatından vazgeçmeyen İzmir’den de ilk seçim sonuçları gelmeye başladı…
2024 yerel seçimleri için halk tercihlerini yaptı. Mustafa Kemal primi kasmaktan başka iş bilmeyen ve bir tek çivi çakmayan CHP’nin yıllardır hüküm sürdüğü İzmir’den de ilk sonuçlar gelmeye başladı.
İşte İzmir seçim sonuçları:
AK Parti: %37.48
CHP : % 47.48
İYİ Parti: % 2.92
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